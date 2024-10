Clash : Un joueur de Ligue 1 balance sur les «conneries» de Riolo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour d'une longue blessure, Pierre Lees-Melou a disputé ses premières minutes de la saison ce week-end à l'occasion de son entrée en jeu contre Le Havre. L'occasion pour le milieu de terrain français de mettre les choses au clair au sujet des informations divulguées par Daniel Riolo il y a quelques jours.

Blessé en fin de saison dernière Pierre Lees-Melou a manqué plusieurs mois de compétition et finalement fait son retour dimanche à l'occasion de la victoire de Brest contre Le Havre (2-0). Entré à la mi-temps, le milieu de terrain a profité de son retour en Ligue 1 pour mettre les choses au clair au sujet des informations divulguées par Daniel Riolo ces derniers jours dans l'After Foot. Le journaliste de RMC assurait effectivement que Pierre Lees-Melou n'avait toujours pas digéré son transfert avorté à Rennes en janvier dernier et qu'il a donc traîné des pieds pour revenir sur les pelouses. Le joueur a toutefois dénoncé des «conneries».

Mbappé : La surprise du Real Madrid fait mourir de rire Riolo ! https://t.co/p0erlrvZ7X pic.twitter.com/ueJMqJieJz — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Lees-Melou s'en prend à Riolo

« Vous m’avez manqué les journalistes, moi, j’ai de bons rapports avec les journalistes, à part un qui a parlé sur moi (Daniel Riolo). Un consultant qui, apparemment, a une deuxième carrière de chirurgien, et qui sait plus de choses que mon chirurgien. Du coup, je lui demanderai des conseils la prochaine fois. S’il veut des infos, qu’il me contacte, qu’il n’hésite pas, plutôt que de dire des conneries à l’antenne », lâche le milieu de terrain de Brest en zone mixte avant d'en rajouter une couche.

«S’il veut des infos, qu’il me contacte, plutôt que de dire des conneries»

« Saoulé ? Non, mais après, il a beaucoup d’auditeurs, donc les gens nous envoient des messages. Si j’ai été absent, c’était uniquement pour ma blessure. Le problème, c’est qu’il dit des conneries, c’est un peu emmerdant. Mais bon, il fait son métier, il ne dit pas que des vérités, ça fait partie du jeu. Nous aussi, joueurs, on dit parfois des conneries donc je ne lui en veux pas », ajoute Pierre Lees-Melou.