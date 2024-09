PSG : L'OM refuse de faire cette erreur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison exceptionnel, qui n'a rien à voir avec la dernière, l'OM occupait la tête du classement de Ligue 1 avant le dénouement de la sixième journée. Le club a renforcé massivement son effectif, et il semble être en mesure de pouvoir rivaliser avec le PSG. Dans leur malheur, les Marseillais ont peut-être l'avantage de ne pas avoir à disputer de compétition européenne. Ainsi, ils engrangeront moins de fatigue. Mais attention, à ne pas tomber dans un piège avant le PSG.

En attendant le match face à Strasbourg en clôture de la sixième journée de Ligue 1 ce dimanche, l'OM a très bien avancé ses pions en 2024-2025. Depuis le début de la saison, le club affiche un état de forme étincelant, et on peut s'attendre à une belle bagarre avec le PSG. Le premier élément de réponse sera le 27 octobre prochain avec un Classique sous haute tension prévu au Vélodrome. Mais il y a encore plusieurs rendez-vous avant ce match très attendu que les Marseillais ne voudront pas rater.

L’OM enflamme le mercato, un joueur annonce du très lourd à venir ! https://t.co/xqL3PNGxlX pic.twitter.com/fdFxaHUVto — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

« C'est un peu le piège »

L'OM semble avoir très envie de se confronter au PSG pour pouvoir en apprendre davantage sur son niveau actuel. Le club de la cité phocéenne ne veut toutefois pas se laisser déconcentrer avant ce fameux match. « Tout le monde autour du club semble obnubilé par la réception du PSG le 27 octobre. Est-ce votre cas ? J'imagine ! C'est un peu le piège. Vouloir préparer un match alors qu'il y a des échéances avant serait une erreur. Il y a des matchs importants, notamment Strasbourg, puis Angers », a prévenu Neal Maupay lors d'un entretien accordé à La Provence.

« On a hâte d'y être »

Ces dernières années, le Classique entre l'OM et le PSG a souvent vu le club de la capitale s'imposer. Mais cette saison, la donne pourrait changer au vu de l'état de forme des Marseillais. « Mais historiquement, OM-PSG ou PSG-OM, c'est le plus gros match de la saison pour le club et nos supporters. On a hâte d'y être, mais on n'y pense pas encore. On est clair entre nous : on a des objectifs et on ne peut pas se permettre de mettre la charrue avant les bœufs » ajoute Neal Maupay.