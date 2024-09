PSG : «C’est une blague», il balance en direct sur le chouchou de Luis Enrique

Alexis Brunet

Dans la foulée de son titre de champion d’Europe avec l’Espagne, Fabian Ruiz semblait bien décidé à s’imposer définitivement comme un titulaire indiscutable au PSG. Mais depuis le début de saison, l’ancien joueur de Naples peine à faire évoluer la tendance au milieu de terrain. Selon Daniel Riolo, il y a un vrai écart entre les performances du Parisien en club et en sélection.

Vendredi soir, le PSG s’est imposé sur le score de trois buts à un face au Stade Rennais. Un succès acquis grâce à un doublé de Bradley Barcola ainsi qu’à une réalisation de Kang-in Lee. Fabian Ruiz, titulaire pour l’occasion, n’a pas réussi à trouver la faille et, plus globalement, à se mettre en évidence.

Mercato : Le PSG a signé le «nouveau roi de Paris» pour 50M€ ! https://t.co/f81yXw0DrO pic.twitter.com/35oDHJ6bku — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

« C’est pénible à voir »

Très apprécié par Luis Enrique, Fabian Ruiz doit maintenant s’imposer comme un titulaire indiscutable au PSG, après avoir globalement déçu depuis son arrivée. Problème, il n’arrive pas à pleinement saisir sa chance. Une situation qui agace au plus haut point Daniel Riolo, qui a souligné, au micro de l’After Foot, l’écart abyssal entre le niveau du milieu de terrain en sélection et en club. « La blague de : quand il joue avec l’Espagne, ce n’est pas le même, au bout d’un moment, c’est plus une blague. Moi ça m’a fait rire de dire ça pendant un moment, mais là ça devient un vrai problème. Fabian Ruiz son niveau encore ce soir, c’est pénible à voir. T’as envie d’aller le voir et de lui dire : « Écoute, il te faut quoi ? Comment ils te font jouer en Espagne ?". Un moment va falloir qu’il s’adapte à son équipe. »

Riolo s’agace du cas Fabian Ruiz

Selon Daniel Riolo, la situation de Fabian Ruiz au PSG est d’autant plus pénible à voir, car le milieu de terrain est entouré de joueurs de qualité, qui devrait ainsi faire ressortir son talent aperçu en sélection. « Il ne va pas dire : « J’ai que des pipes autour de moi". Je ne comprends même pas qu’il ait ce niveau-là avec le PSG. Avec l’Espagne, ça ne fait pas longtemps qu’il est titulaire, il arrive à faire quelques bons matchs, et là c’est un crack ? Ça devient pénible à voir, au PSG il n’a pas des manches autour de lui quand même. »