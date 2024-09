PSG - OM : Surprise, De Zerbi va plomber Luis Enrique ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'issue de la cinquième journée de Ligue 1, l'OM et le PSG étaient en tête de la Ligue 1 avec le même nombre de points. Le club de la cité phocéenne a repris du poil de la bête par rapport à la saison dernière, ayant terminé à la 8ème place. Les Marseillais veulent retrouver le devant de la scène et pourquoi pas mieux. D'après Jérôme Rothen, l'OM peut rivaliser avec le PSG de Luis Enrique grâce à Roberto De Zerbi.

Cet été, l'OM a beaucoup travaillé pour renforcer son effectif et tenter de faire partie à nouveau des meilleures équipes du championnat. Le club a accueilli Roberto De Zerbi à sa tête et semble être en mesure de rivaliser sérieusement avec le PSG. La saison est longue, mais le club phocéen peut nourrir de bons espoirs.

De Zerbi a les cartes en main

Auteur d'un mercato de folie, l'OM a enchaîné les belles conquêtes et peut espérer de grandes choses cette année. Au PSG, Luis Enrique a connu une première saison largement à la hauteur des espérances. Le duel est donc lancé d'après Jérôme Rothen. « Luis Enrique et De Zerbi vont-ils faire la différence dans cette course pour le titre ? Dans la course au titre, c'est peut-être un peu tôt pour Marseille, mais le PSG, eux ils sont habitués, parce que le titre, ils doivent le jouer tous les ans. Marseille, il faut qu'ils se réhabituent, mais vu le début de saison flamboyant, la logique est que si ces deux personnes-là restent bien maitres du jeu dans leur club, je pense que les résultats vont être très positifs, et qu'on aura une lutte. Après le premier qui craquera, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette lutte va exister pendant une bonne partie du championnat » analyse-t-il dans Rothen s'enflamme sur RMC Sport.

Premier verdict dans un mois

En grande forme, l'OM et le PSG pourraient se livrer une bataille tout au long de la saison, même si rien n'est joué. Une chose est sûre, le premier Classique le 27 octobre prochain au Vélodrome devrait nous donner plus d'indications. L'OM pourrait aussi profiter de son absence dans toutes les compétitions européennes pour briller.