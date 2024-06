«Un traumatisme», il vide son sac sur l'ASSE !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coach de l'ASSE entre décembre 2021 et juin 2022, Pascal Dupraz a connu de nombreuses déceptions à Saint-Etienne, notamment la descente en Ligue 2. Un événement qui l'a profondément traumatisé. Aujourd'hui chroniqueur sur RMC, le technicien est revenu sur son passage chez les Verts et sur ce fameux match de barrages face à l'AJ Auxerre.

Pascal Dupraz s'imaginait en héros. Mais c'est par la petite porte que le technicien avait quitté l'ASSE, après un match de barrage perdu à domicile face à l'AJ Auxerre. Immédiatement après le coup de sifflet final, des supporters stéphanois avaient pénétré sur la pelouse pour exprimer leur colère. Depuis, Dupraz a pris ses distances avec le football professionnel et intervient, de temps en temps, lors de l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

« On dirait que ma carrière s’est arrêtée à Sainté »

Lors d'un entretien accordé à 13 heures Foot, Dupraz a accepté de revenir sur son passage à l'ASSE et sur ce match face à Auxerre. « Saint-Etienne retrouve sa place. C’est un grand club. Je suis très heureux de ça, parce que ça m’enlève un poids. J’ai fait de mon mieux, j’ai marqué 20 points en 20 matchs, alors que mon prédécesseur n’en a marqué que 12 points en 18 matchs. Quand je dis ça, je me fais défoncer… J'ai entraîné Dijon depuis mais on dirait que ma carrière s’est arrêtée à Sainté… A la fin du match retour contre Auxerre, en barrage, je me fais gazer par un CRS, je pense qu’il l’a fait exprès. J’ai mis une heure à retrouver l’usage de la vue. Un traumatisme. Je pensais que nous allions y arriver. C’était sûr...» a-t-il confié.

Dupraz adresse un nouveau tacle