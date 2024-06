L'ASSE se fait tacler par l'OL !

La rédaction

La Ligue 1 a refermé ses portes il y’a à peine un mois que la prochaine édition fait déjà parler d’elle. Les 18 équipes de l’élite du football français feront leur retour sur le rectangle vert dès le 16 aout prochain. Parmi elles, figurera l’ASSE. De retour en première division après leur relégation en Ligue 2 il y’a deux ans, les Verts retrouveront notamment leur grand rival, l’OL. Et les Rhodaniens semblent être impatients d’en découdre.

Cette saison, la Ligue 1 a perdu Metz, Lorient et Clermont, au profit d’Auxerre, Angers et Saint-Étienne. Promues, les trois dernières écuries citées retrouveront l’élite du football hexagonale, étant pour la plupart des habituées. Pour les Verts , ce sera l’occasion de retrouver l’ennemi juré, puisque les pensionnaires de Geoffroy-Guichard pourront de nouveau affronter l’OL. Les pensionnaires du Groupama Stadium ont même déjà eu un message pour les Stéphanois.

«Un grand talent», il annonce du lourd pour le prochain transfert de l’ASSE ? https://t.co/pp1CUny8Og pic.twitter.com/02fKp5icC0 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

L’OL clashe l’ASSE !

Alors que le calendrier de la Ligue 1 a été dévoilé ce vendredi, l’ASSE a publié un message X , indiquant les dates deux rencontres face à l’OL, accompagnées de la phase « Le Derby est de retourrrr ! ». Il n’en fallait pas moins pour que les Gones répondent. Alors que les Verts parlaient des « week-end du 10 novembre 2024 » et du « 20 avril 2025 » pour annoncer la date du choc, les Lyonnais ont tenu à préciser « On pencherait plutôt pour le dimanche car jeudi on a coupe d’Europe ici ». Une façon d'avertir leur rival après son retour parmi l'élite.

Les dates de tous les chocs sont connues