Vente ASSE : Une catastrophe a été évitée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant à se hisser une nouvelle fois en Ligue 1 à la suite de sa victoire lors des barrages début juin face à Metz, l'ASSE avait toutefois un problème à régler : son financement. Ces dernières années le club a été en grande difficulté et à l'heure de remonter dans l'élite, le défi est de taille pour ne pas redescendre. Heureusement, un nouvel actionnaire a été trouvé il y a peu, juste avant le passage du club devant la DNCG.

Il y a deux ans, Saint-Etienne redescendait en Ligue 2 à l'issue d'une saison cauchemardesque. Les Verts, habitués à jouer dans l'élite, ont en plus connu des énormes galères financières qui n'ont pas forcément été réglées. Après avoir réussi à gagner à nouveau sa place en Ligue 1 début juin lors d'un barrage remporté contre le FC Metz, il faut donc penser au mercato pour construire un effectif capable de rivaliser dans l'élite.

Saint-Etienne dans la galère

La situation économique de l'ASSE laissait à désirer ces derniers temps et il paraissait très difficile de s'en sortir. C'est pour cette raison que la vente du club était imminente pour permettre de sauver les Verts avant leur passage devant la DNCG le 19 juin prochain. « A Saint-Etienne, heureusement que les repreneurs sont arrivés. Saint-Etienne avait un capital joueurs quasiment nul, un actif joueurs quasiment nul et une masse salariale démesurée », confiait même le banquier spécialiste David Gluzman dans l' After Foot sur RMC .

Mercato : Après la vente, l’ASSE tente un transfert à Paris ! https://t.co/C2g8vwTVUb pic.twitter.com/RrDxZEfmyS — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

L'ASSE est sauvée