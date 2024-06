Vente ASSE : Il évite une «bêtise» et annonce du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est officiel depuis quelques jours, l’ASSE a été vendue au groupe canadien Kilmer Sports. La fin d’un très long feuilleton qui aura durée plusieurs années. Un feuilleton sur lequel Bernard Caiazzo est d’ailleurs revenu, rappelant que plusieurs projets ont été en course, avant l’arrivée de Larry Tanenbaum.

Après de très longues années d'attente, l'ASSE a enfin été vendue. C'est le groupe canadien Kilmer Sports qui a racheté le club du Forez. L'officialisation est tombée juste après la montée en Ligue 1, pour le plus grand soulagement des fans stéphanois qui peuvent d'un rêver d'un retour au premier plan grâce à l'arrivée d'un investisseur qui semble très solide. D'ailleurs, Bernard Caïazzo se réjouit de l'arrivée de Larry Tanenbaum et rappelle que plusieurs projets ont été écartés.

Cette incroyable anecdote sur la vente de l'ASSE https://t.co/lbC3R7TZSa pic.twitter.com/YjA5JIYZyT — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Caïazzo lâche ses vérités sur la vente de l’ASSE

« Il y a deux ans, quand on descend, on était bien avancé avec Blitzer, ce qui était le sens de notre communiqué à l’issue du barrage perdu face à Auxerre. Jusqu’à ce qu’ils nous disent qu’ils ne souhaitent pas conserver la direction du club et faire un plan social. Là, c’est nous qui avons dit stop[…] Il ne fallait surtout pas faire la même bêtise qu’à Bordeaux. Si vous changez les hommes-clés, vous allez perdre en efficacité. Après, s’ils ne donnent pas satisfaction, les nouveaux actionnaires feront comme dans toutes les entreprises, ils en changeront », confie l’ancien propriétaire de l’ASSE dans les colonnes du Progrès , avant de poursuivre.

«Il ne fallait surtout pas faire la même bêtise qu’à Bordeaux»