Vente ASSE : Un milliardaire était attendu à Saint-Etienne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Rachetée par le groupe canadien Kilmer Sports, l'ASSE a vu son organigramme être chamboulé puisque Larry Tanenbaum est le nouveau propriétaire du club du Forez tandis qu'Ivan Gazidis en est devenu le président. Mais un autre milliardaire aurait pu débarquer au sein du projet, à savoir un certain Stephen Pagliuca, déjà propriétaire de l'Atalanta et de la franchise NBA des Boston Celtics.

Après de très longues années d'attente, l'ASSE a enfin été vendue. Mais l'attente en valait probablement la peine. Et pour cause, c'est le groupe canadien Kilmer Sports qui a racheté le club du Forez avec à sa tête Larry Tanenbaum, déjà très présent dans le sport à Toronto, ce qui renforce sa crédibilité. D'autant plus qu'il sera accompagné d'Ivan Gazidis, dont la réputation n'est plus à présenter comme le souligne Bernard Lions.

Après la vente, l'ASSE a choisi sa «première star» ! https://t.co/n97mFZfQIf pic.twitter.com/Smpf5WJZ5u — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

«C’est une réussite sportive incroyable et incontestable»

« Comme l’a dit un président de banlieue (Jean-Michel Aulas), Gazidis est surdimensionné pour l’ASSE. Je rappelle que c’est un membre fondateur de la MLS, DG d’arsenal pendant 9 et à Milan ou il a tout remis à l’endroit avec trois ans après le titre de champion d’Italie. C’est une réussite sportive incroyable et incontestable », rappelle dans un premier temps le journaliste de L'EQUIPE , invité de la chaîne YouTube Carton Rouge , avant d'ajouter qu'à la base, Larry Tanenbaum devait débarquer en compagnie d'un autre milliardaire à savoir Stephen Pagliuca, homme d'affaires américain qui possède notamment l'Atalanta Bergame ainsi que les Boston Celtics en NBA.

«Ils devaient venir à plusieurs au départ, dont monsieur Pagliuca»