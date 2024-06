Cette incroyable anecdote sur la vente de l'ASSE

La rédaction

Depuis le 3 juin dernier, l’ASSE est une propriété de Kilmer Sports Ventures. Un groupe canadien appartenant à Larry Tanenbaum, un homme d’affaires canadien. L’officialisation de cette vente a eu lieu dans la foulée de la montée en Ligue 1 des Verts, obtenue lors du barrage face à Metz. Et Florian Tardieu, milieu de terrain des pensionnaires de Geoffroy Guichard, a livré une folle anecdote survenue lors de la rencontre entre les joueurs et les nouveaux investisseurs.

Deux saisons après sa descente en Ligue 2, l’ASSE est de retour en Ligue 1. Vainqueurs de Metz en barrages, les Verts goûteront à partir de la saison prochaine de nouveau au plus haut niveau football hexagonal. Forcément, cette montée au terme d’un scénario incroyable a provoqué une grande euphorie dans le vestiaire stéphanois. À ce propos, Florian Tardieu, titulaire lors du barrage retour contre les Messins, a raconté une anecdote incroyable.

« la moitié du groupe n’a rien compris au discours. »

Invité de l’émission Final 4, diffusée sur Twitch , Florian Tardieu a raconté les coulisses de la montée de l’ASSE. Le lendemain du match nul contre le FC Metz lors du barrage retour, les joueurs avaient une rencontre prévue avec les nouveaux investisseurs du club. Et après une longue nuit festive, la réunion semble avoir tourné au gag du côté des stéphanois : « On a eu une réunion le lendemain de la victoire contre Metz avec les nouveaux investisseurs. Sans mentir, on avait rendez vous à 10h, on est rentré de boîte à 7h, la moitié du groupe n’a rien compris au discours. »

« je pense que c’est le plus beau moment de ma carrière »