Euro 2024 : Un joueur du PSG marque l'histoire

Jean de Teyssière

6 sur 6 pour l'Espagne. Face à la Croatie puis face à l'Italie, les hommes de Luis de la Fuente ont remporté leurs deux premiers matchs pour s'adjuger la qualification dans ce groupe de la mort. La belle forme espagnole s'explique en partie par le niveau de jeu impressionnant de son numéro 8, Fabian Ruiz. Le milieu de terrain du PSG a d'ailleurs marqué l'histoire de l'Euro, en devenant le joueur à récupérer le plus de ballons depuis 2008.

Souvent décrié cette saison au PSG, Fabian Ruiz s'offre un bon bol d'air frais dans cet Euro 2024. Formant une paire de milieux de terrain avec Rodri, l'international espagnol a une nouvelle fois réalisé une superbe copie, parvenant à défendre en avançant et gratifiant les spectateurs de quelques frappes somptueuses. Son coéquipier en club, Gianluigi Donnarumma, a d'ailleurs dû s'employer magnifiquement pour détourner une lourde frappe de 25 mètres de Fabian Ruiz.

Record de ballons récupérés par Fabian Ruiz

La bonne forme affichée par Fabian Ruiz sur le terrain se vérifie aussi par les chiffres. D'après Opta , Fabian Ruiz a récupéré 14 ballons face à l'Italie jeudi soir, un record dans cet Euro. Il a confirmé les propos que tenait son sélectionneur sur lui avant le match : « J’aime avant tout mettre en valeur mes joueurs et Fabian Ruiz a pour moi toutes les qualités pour être une star mondiale, il a le potentiel. On doit être heureux qu’il soit espagnol, j’aimerais qu’il ait cette reconnaissance. En Espagne, on pense souvent que les meilleurs sont étrangers, il ne faut pas oublier les nôtres. »

6 ballons récupérés dans les 30 derniers mètres, du jamais vu depuis 2008 !

Cette faculté impressionnante à gratter des ballons dans les pieds italiens offre un autre record pour Fabian Ruiz. Le milieu de terrain du PSG a récupéré six ballons dans les trente mètres italiens, ce qui n'avait plus été vu depuis l'Euro 2008. Cette année-là, l'Espagne était devenue championne d'Europe. Avant de faire des calculs, Luis Enrique doit se délecter devant sa télévision des performances de son joueur.