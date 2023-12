Le prix est fixé pour la vente de l’ASSE !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'ont pas dit leur dernier mot. Les deux présidents de l'ASSE souhaitent boucler la vente du club dans les prochains mois, si possible avant l'été 2024. En raison du bilan sportif, loin d'être rassurant, les responsables ont revu leurs exigences à la baisse et réclameraient, aujourd'hui, seulement 20M€ dans ce dossier.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'ont plus le choix. S'ils veulent sauver l'ASSE, dans une situation préoccupante sur le plan financier, les deux responsables doivent trouver une solution et vendre leurs parts à un nouvel investisseur.

«Ça va être compliqué», il craint le pire pour le nouvel entraineur de l’ASSE https://t.co/kauKb07z1M pic.twitter.com/HDuD3yaEh5 — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Romeyer et Caïazzo recherchent la perle rare

Selon les informations de But Football Club , c'est bien la volonté première de Romeyer et Caïazzo. Sauf que les responsables se montrent exigeants. A la tête du projet « panthère noire », l'agent Paulo Tavares aurait fait connaître ses intentions, mais les arguments ne semblent pas avoir convaincu l'état-major stéphanois.

Seulement 20M€ pour racheter l'ASSE

Quoi qu'il en soit, les deux dirigeants misent sur une vente de l'ASSE avant l'été 2024. A en croire le média, Romeyer et Caïazzo ont été contraints de revoir leurs exigences à la baisse en raison de la situation sportive du club. Aujourd'hui, 20M€ pourraient suffire pour mettre la main sur l'ASSE. Avis aux amateurs !