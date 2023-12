Vente ASSE : Un projet XXL encore écarté ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Officiellement en vente depuis avril 2021, l'ASSE est toujours la propriété de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Pourtant, les deux responsables souhaiteraient toujours se débarrasser de la formation. Dernièrement, l'agent Paulo Tavares aurait manifesté son intérêt pour le club stéphanois, mais son projet serait loin de faire l'unanimité.

Cela fait plus de deux ans que l'ASSE est officiellement en vente. Dans une lettre adressée aux supporters en avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient évoqué leurs envies de départ après 17 ans de services. « Afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur » avaient-ils confié dans les colonnes du Progrès . Ces dernières années, le cabinet KPMG a sélectionné de nombreux projets, mais aucune négociation n'est allée à son terme.

Le projet « panthère noire » reste d'actualité

Aujourd'hui, la situation est préoccupante. Le mandat du cabinet KPMG expire le 31 décembre prochain et rien ne laisse présager un accord avant la fin de l'année, même si Bernard Caïazzo avait dernièrement évoqué des discussions avec des investisseurs américains. Selon les informations de But Football Club, un autre projet serait d'actualité, celui porté par l'agent Paulo Tavares. Récemment, il aurait été question d'une offre comprise entre 25 et 30M€.

Romeyer et Caïazzo ne veulent pas en entendre parler