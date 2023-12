L’ASSE lâche une grande annonce sur la vente du club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques jours, le Conseil de surveillance s'est rassemblé, sous l'égide de Bernard Caïazzo. Plusieurs sujets auraient été évoqués, notamment la vente du club. Les deux présidents de l'ASSE espèrent toujours se séparer de la formation avant le mois de juin. Des discussions auraient repris en coulisses avec des investisseurs.

Cela fait plus de deux que l'ASSE a été, officiellement, mise en vente. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient évoqué leurs envies de départ après 17 ans de bons et loyaux services. Les supporters espéraient un dénouement rapide dans ce dossier, mais les négociations avec certains investisseurs se sont éternisées.

La vente de l'ASSE au point mort ?

Par ailleurs, le comportement et les exigences du duo Romeyer-Caïazzo auraient repoussé certains candidats. Aujourd'hui, ce dossier est au point mort, même si des négociations sont en cours avec un investisseurs américain et l'agent Paulo Tavares, porteur d'un projet nommé «panthère noire».

Il y a urgence à l'ASSE !