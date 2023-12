Avant l'ASSE, il a vécu un gros calvaire

La rédaction

Arrivé sur le banc de l'ASSE pour pallier l'éviction de Laurent Battles voilà deux semaines, Olivier Dall'Oglio a insufflé une nouvelle dynamique aux Verts, obtenant une victoire et un match nul. Pour autant, le technicien de 59 ans n'a pas toujours connu le succès lors de ses derniers passages dans l'Hexagone, en témoigne son licenciement prématuré du MHSC en octobre 2022. Un épisode douloureux pour Dall'Oglio.

L'ASSE va mieux. Depuis la prise de fonction d'Olivier Dall'Oglio le 12 décembre dernier, à la suite du licenciement de Laurent Battles, Saint-Etienne a remis la marche avant en Ligue 2, décrochant un match nul précieux sur la pelouse de Bordeaux (0-0) et une victoire autoritaire contre Bastia mardi dernier (3-2).

Un passage écourté au MHSC pour Dall'Oglio

Si le technicien de 59 ans semble déjà avoir insufflé un vent nouveau dans les rangs stéphanois, celui-ci n'a pas toujours connu la gloire lors de ses passages sur les bancs de Ligue 1 et Ligue 2. En effet, à la suite de résultats peu satisfaisants à Montpellier, Dall'Oglio avait été démis de ses fonctions en octobre 2022, après seulement 11 journées. Jusqu'à son arrivée à Saint-Etienne, Dall'Oglio a connu une longue traversée du désert.

« Un licenciement, c’est violent car on vous enlève tout d’un seul coup »