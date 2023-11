La vente de l’ASSE relancée, révélations sur le futur patron

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus de deux ans que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis l’ASSE en vente. Toutefois, jusqu’à présent, aucun repreneur n’a été trouvé pour racheter les Verts. Mais voilà que la machine de la vente de l’ASSE aurait été relancée et alors qu’un dénouement imminent serait espéré, des précisions ont été apportées sur celui qui rachètera le club.

« Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir ». C’est notamment avec ces mots que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient mis en vente l’ASSE en avril 2021. Mais encore fallait-il trouver preneur et ça n’a pas été le cas. Ça n’a donc pas bougé pour la cession des Verts, mais ce n’est pas terminé…

Un joueur de l’ASSE annonce du lourd pour son avenir https://t.co/zZ3HiPub4P pic.twitter.com/r54yGsRK0N — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Romeyer revoit ses plans pour la vente de l’ASSE

Qui rachètera donc l’ASSE ? L’Equipe a apporté certaines précisions. Tout d’abord, il a été révélé que Roland Romeyer aurait revu ses plans concernant la multipropriété. Désormais, le co-propriétaire des Verts ne serait plus opposé à cette idée, d’autant plus qu’il ne croirait au projet « Panthère Noire » porté par un certain Paulo Sousa.

Un repreneur venu de l’étranger ?

Après avoir tenté en vain de racheter Valenciennes, Paulo Sousa aurait missionner quelqu’un pour monter un tour de table en vue de racheter l’ASSE. Le fait est que cela aurait peu de chance d’aboutir et ainsi, il faudrait s’attendre possiblement à l’arrivée d’un repreneur étranger déniché par KMPG, cabinet d’audit dont le mandat pour la vente de l’ASSE expire au 31 décembre.