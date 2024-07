Exploit de l’ASSE, il jubile !

Jean de Teyssière

L'ASSE est remontée en Ligue 1, deux ans après avoir été reléguée ! Une sacrée performance, surtout lorsque l'on retrace la saison des Verts. Lorsque Laurent Batlles est démis de ses fonctions et qu'Olivier Dall'Oglio prend les rênes du club, l'ASSE est huitième de Ligue 1 à huit points du podium. Les Verts finiront finalement troisièmes suite à une belle remontée et l'entraîneur de 60 ans se souvient de ses premiers mois.

C'est le retour d'un monument du football français. En 2022, les supporters des Verts ont vécu un moment très difficile avec la relégation de leur club. Après une première saison en Ligue 2 compliquée, les Verts ont réussi à remonter en seulement deux années.

«Elle fut riche en émotions et en rebondissements»

Au cours d'une interview accordée au Quotidien du Sport , l'entraîneur de Saint-Étienne, Olivier Dall'Oglio, revit avec joie la remontée des Verts en Ligue 1 : « Elle fut riche en émotions et en rebondissements jusqu’à la dernière minute du dernier match. Elle fut très intense sur une courte durée, cinq-six mois, ce qui m’a obligé à faire beaucoup de management et de communication au début pour que les joueurs s’approprient le projet. J’ai eu la chance de tomber sur un groupe réceptif à ce genre de message. Sans ça, ça n’aurait pas marché. Chaque club a ses particularités et cette demi-saison à Saint-Etienne a été très particulière. D’abord parce que c’était la première fois de ma carrière que j’arrivais dans un club en cours de saison. Il m’a donc fallu faire des choix très rapidement, avec l’obligation de se tromper le moins possible car nous avions déjà gaspillé tous nos jokers. »

«Ce fut aussi particulier en raison de la dimension exceptionnelle du club»