Vente ASSE : L’entraîneur lâche une confidence

Jean de Teyssière

La deuxième partie de saison a été riche en émotions pour l'AS Saint-Étienne. À la mi-saison, le club du Forez est septième de Ligue 2, à six points du podium. Laurent Batlles est démis de ses fonctions et Olivier Dall'Oglio prend les rênes des Verts. Finalement, Saint-Étienne termine troisième et réussi à monter en Ligue 1 après sa victoire face à Metz. Puis, le club est enfin vendu. Une vente qui n'a d'ailleurs pas déconcentré les joueurs, selon Olivier Dall'Oglio.

Deux après être descendus en Ligue 2, les Verts retrouvent la Ligue 1 ! Les hommes d'Olivier Dall'Oglio n'ont pas tremblé lors de la double confrontation face au FC Metz et ont composté leur billet pour l'élite. Après ce bel exploit, l'ASSE a enfin été vendue. Ivan Gazidis est devenu le nouveau président stéphanois et a mis fin à plusieurs mois de flou autour de cette vente.

«La vente de l'ASSE ? Elle n’a pas posé de problématique particulière»

Dans une interview accordée au Quotidien du Sport , l'entraîneur des Verts, Olivier Dall'Oglio est revenu sur la vente du club, qui a animé la deuxième partie de saison : « La vente de l'ASSE ? Elle n’a pas posé de problématique particulière. On a aussi facilement fait abstraction parce que les anciens et les nouveaux actionnaires ont fait preuve de beaucoup de discrétion, et parce que les joueurs étaient habitués à entendre toutes sortes de rumeurs depuis quatre ans . »

«Le football évolue, l’ASSE avait aussi certainement besoin de suivre cette évolution»