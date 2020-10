Foot - ASSE

ASSE - Clash: Les grosses révélations du clan Ruffier !

Publié le 29 octobre 2020 à 7h45 par A.D.

En guerre avec Claude Puel et l'ASSE, Stéphane Ruffier aurait saisi la commission juridique de la LFP par le biais de son avocate. Alors que la juridiction aurait débouté le clan Ruffier, Me Dorothée Bisaccia-Bernstein a balayé cette information tout en dévoilant d'autres précisions de taille sur ce litige.

Alors que Claude Puel ne veut plus l'utiliser, Stéphane Ruffier a été mis à l'écart du groupe professionnel de l'ASSE. Pire, le portier de 34 ans s'est même vu infliger une « mise à pied disciplinaire de six jours consécutive à un acte d’insubordination » . Et pour cette dernière sanction, son avocate, Me Dorothée Bisaccia-Bernstein, aurait saisi la juridiction compétente, à savoir commission juridique de la LFP. Lors d'un entretien accordé à France Bleu Saint-Étienne Loire , la représentante de Stéphane Ruffier a lâché toutes ses vérités sur ce litige avec l'ASSE.

«La commission juridique n'a pas débouté Ruffier»