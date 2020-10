Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Pierre Ménès glisse un nouveau tacle à Claude Puel !

Publié le 29 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

De nouveau invité à commenter la situation de l'ASSE, Pierre Ménès critique les choix de Claude Puel qui s'obstine avec ses jeunes joueurs.

« Sainté est prisonnier des choix philosophiques de Puel. Cela avait très bien commencé car, comme je le dis souvent, quand cela va bien avec les jeunes c’est tout de suite l’euphorie. Mais quand ça se passe moins bien, tu te rapproches très vite du tombeau. Attention aux Verts dans les semaines à venir… » Ces derniers jours, Pierre Ménès pointait du doigt les choix de Claude Puel qui a décidé d'écarter plusieurs joueurs expérimentés au profit de jeunes talents. Et après un début de saison plutôt réussis, l'ASSE traverse une période délicate.

«J’ai peur que le jusqu’au boutisme de Puel lui coute très cher»