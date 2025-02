ASSE : L'erreur qui va leur coûter cher...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour dans l'élite cette saison, l'ASSE a bien sûr pour objectif d'éviter une nouvelle relégation qui serait terrible pour le club. Les Verts ne sont jamais parvenus à décoller au classement et ils occupent toujours la 16ème place à l'heure actuelle. L'arrivée d'Eirik Horneland, recruté après avoir viré Olivier Dall'Oglio, suscite des interrogations. Le club n'a peut-être pas fait le bon choix.

Incapable de se sortir de la zone de danger pour le moment, l'ASSE n'arrive plus à décrocher la moindre victoire ces dernières semaines. Les Stéphanois ont pourtant changé d'entraîneur en se séparant d'Olivier Dall'Oglio en décembre mais cette décision ne semble rien arranger. Pour Robert Malm, ancien attaquant, une erreur a peut-être été commise.

Vente de l'ASSE : Le mercato est bloqué, Ménès balance !

➡️ https://t.co/86vqq6Nm5C pic.twitter.com/5CKABODjp4 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 16, 2025

En débarquant à nouveau en Ligue 1, l'ASSE n'a pas réussi de grands exploits en début de saison. Les efforts d'Olivier Dall'Oglio n'ont pas suffi et le club a fini par s'en débarrasser. « Sa série n’était pas catastrophique non plus. Auxerre et Angers ne se sont pas séparés de leur coach. Peut-être qu’il faut un peu plus de temps pour la Ligue 1. Il n’y avait pas péril en la demeure. Mais je pense que les dés étaient pipés, les nouveaux propriétaires attendaient les mauvais résultats au coin du bois » analyse Robert Malm dans un entretien pour Le Progrès.

L'ASSE a pris une mauvaise décision ?

Si l'ASSE n'était pas dans une situation catastrophique, Olivier Dall'Oglio n'a pas survécu et c'est Eirik Horneland qui a débarqué pour le remplacer. Les résultats ne sont pas fameux en ce moment et le consultant pour BeIN Sports s'interroge clairement. « Dans ces conditions, ils auraient pu changer dès l’été en disant : ‘Merci pour tout, tu as atteint l’objectif, mais on a un autre projet’. Peut-être que Saint-Étienne ne serait pas dans cette situation aujourd’hui, dans de meilleures dispositions pour commencer sa saison » poursuit Malm.