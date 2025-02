ASSE : Un clash éclate avec une recrue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La situation se tend à l'ASSE où les effets du mercato hivernal ne se sont pas encore fait sentir. Récemment arrivé à Saint-Etienne, Irvin Cardona aurait eu une vive altercation durant un entraînement. Mais il ne serait pas le seul joueur touché par ce climat morose. Avant de défier l'OM, Eirik Horneland a du pain sur la planche.

L’ASSE est retombée dans ses travers. Après une fin d’année 2024 prometteuse, on pensait le club stéphanois enfin lancé. Mais l’euphorie est retombée comme un soufflé. La formation d’Eirik Horneland n’a plus remporté le moindre match depuis le 4 janvier et reste sur une série de cinq rencontres sans victoire. Et le dernier article de L’Equipe, qui nous fait plonger dans les coulisses de l’ASSE, ne jette pas un voile d’optimisme sur cette formation.

Tensions dans le vestiaire stéphanois

Car le quotidien sportif laisse entendre que l’ambiance dans le vestiaire serait particulièrement pesante. Cela se caractérise par des tacles parfois trop appuyés durant les entraînements, mais aussi par quelques altercations. Bernard Lions fait état d’une brouille entre Zuriko Davitashvili, Mickaël Nadé et Irvin Cardona, fraîchement arrivé à l’ASSE.

La direction ne répond plus

Contactés, les dirigeants stéphanois restent muets. Chargé du recrutement, Loïc Perrin refuse aussi de faire un bilan du dernier mercato. A l’ASSE, c’est silence radio avant d’affronter l’OM ce samedi.