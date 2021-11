Foot - ASSE

ASSE : Claude Puel s’enflamme après la première victoire des Verts de la saison !

Publié le 7 novembre 2021 à 23h05 par La rédaction

Alors que l’ASSE a réussi une folle remontée contre Clermont ce dimanche (3-2), Claude Puel ne voit que du positif dans la relation de ses hommes pour ce premier succès des Verts en Ligue 1 cette saison.