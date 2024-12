Le PSG a mis la main sur le nouveau Zidane

Alexis Brunet

Au fil des saisons, Achraf Hakimi a pris de l’ampleur au PSG. Le défenseur est devenu l’un des cadres du club de la capitale, mais également de la sélection marocaine. Le joueur parisien en est d’ailleurs le capitaine, et son humilité ainsi que sa timidité rappellent un certain Zinédine Zidane.

Cette saison, Achraf Hakimi fait partie des meilleurs joueurs du PSG. Le Marocain brille dans le système de Luis Enrique et cela se voit notamment à travers ses statistiques. Le défenseur a déjà inscrit trois buts, tout en délivrant sept passes décisives. Des performances qui font de lui l’un des meilleurs latéraux droits du monde.

« C’est simple, Hakimi est l’idole de tous »

En plus d’avoir pris de l’importance au PSG, Achraf Hakimi est également devenu un maillon essentiel du Maroc, dont il est capitaine. La popularité du défenseur est telle dans son pays que certains lui confèrent le statut d’idole, comme l’a affirmé au Parisien Abdelaziz Bennij, ancien international marocain aujourd’hui consultant pour BeIN Sports. « C’est simple, Hakimi est l’idole de tous, des plus petits aux plus grands. Rarement un défenseur a atteint cette cote de popularité. Normalement, ce sont les attaquants, les numéros 10, les créateurs qui s’attirent la sympathie du public. Mais lui, au-delà du costume d’homme à tout faire qu’il enfile sur le terrain, a en plus cette personnalité qui séduit les gens. Il n’y a pas chez lui d’exubérance, d’exagération, juste de l’efficacité. »

« Le Zidane marocain »

Selon Abdelaziz Bannij, Achraf Hakimi remplit donc parfaitement sa mission de capitaine. Le joueur du PSG ressemble de par son humilité et sa personnalité à un certain Zinédine Zidane. « On l’a vu à la Coupe du monde, aux Jeux olympiques aussi, où il a été un capitaine exemplaire. C’est pour ça que tout le monde l’adore. Son humilité, sa timidité et sa personnalité en font un peu le Zidane marocain, un gars à la fois discret et capable de marquer un groupe de son empreinte. »