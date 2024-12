Tensions au PSG, Luis Enrique va écarter trois joueurs ?

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani ne font pas vraiment partie des plans de Luis Enrique. Sur le départ au mois de janvier, les deux joueurs du PSG n'étaient pas convoqués pour les derniers matchs de leur club. Et pour le déplacement à Lens de ce dimanche, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar devraient une nouvelle fois être écartés, au même titre que Presnel Kimpembe, qui vient de revenir d'une très grosse blessure.

Randal Kolo Muani et Milan Skriniar vivent une saison compliquée au PSG. En effet, les deux hommes n'arrivent pas à obtenir les bonnes grâces de Luis Enrique ces derniers mois. D'ailleurs, le coach du PSG ne prend même plus la peine de les convoquer pour les matchs. Pour ne pas arranger les affaires de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar, ils devraient être poussés vers la sortie au mois de janvier.

Lens - PSG : Kolo Muani, Skriniar et Kimpembe non convoqués ?

Ce dimanche soir, le PSG joue son tout dernier match de la saison. En effet, le club de la capitale a rendez-vous avec le RC Lens à Bollaert, et ce, pour le compte des 32èmes de finale de la Coupe de France. A en croire Le Parisien, Luis Enrique devrait une nouvelle fois se passer des services de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar. Comme l'a indiqué le média ce samedi, le Français et le Slovaque ne figureront pas dans le groupe du PSG. Et alors que Luis Enrique ne peut convoquer que 20 joueurs, Presnel Kimpembe devrait également être écarté. Remis d'une rupture du tendon d'Achille depuis quelques semaines, le numéro 3 du PSG attend avec impatience de rejouer sous les couleurs rouge et bleu. D'ailleurs, d'après les indiscrétions du Parisien - lâchées il y a quelques jours, Presnel Kimpembe a fait part de ses « états d'âme » à la presse après la victoire contre le FC Nantes (le 30 novembre). Ce qui n'a pas du tout plu au PSG.

La composition probable du PSG

D'après les indiscrétions du Parisien, divulguées ce samedi, Matvey Safonov devrait être aligné dans les buts du PSG face au RC Lens. Gianluigi Donnarumma étant blessé. En défense, Achraf Hakimi, Marquinhos (capitaine), Lucas Beraldo et Nuno Mendes devraient être choisis par Luis Enrique. Willian Pacho, deuxième joueur le plus utilisé de l'effectif du PSG ayant besoin de souffler. Au milieu de terrain, le coach parisien devrait faire confiance au trio : Warren Zaïre-Emery - Vitinha - Joao Neves. Enfin, aux avant-postes, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola devraient débuter la rencontre.