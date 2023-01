Le mercato s'emballe au PSG, un départ est confirmé

La rédaction

Après avoir vu Pablo Sarabia quitter le club du PSG pour la Premier League et Wolverhampton, un nouveau joueur va quitter le club de la capitale cet hiver. Il s'agit de Ayman Kari, jeune milieu de terrain de 18 ans. Le natif d'Ivry-sur-Seine va rejoindre le FC Lorient, actuel sixième de Ligue 1.

Ayman Kari fait partie des pépites de la formation parisienne. Le milieu de terrain âgé de 18 ans réalise pour l'instant une très belle saison, notamment en Youth League durant laquelle il a réalisé 3 passes décisives, participant grandement à la qualification du PSG. Après avoir signé son premier contrat pro avec le PSG cet été, il va rejoindre Lorient cet hiver.

Un prêt de 18 mois...

Régis Le Bris, entraîneur de Lorient lorgnait la pépite parisienne depuis plusieurs mois maintenant, selon Le Parisien . Les dirigeants de Lorient auraient trouvé un accord avec le PSG pour un prêt de 18 mois, jusqu'en juin 2024. Ayman Kari, qui avait fait partie deux fois du groupe du PSG en Ligue 1 devrait bénéficier d'un bon temps de jeu à Lorient, Régis Le Bris souhaitant l'incorporer petit à petit.

...avec option d'achat !