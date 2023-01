Il chambre Mbappé et provoque une grosse révolution

Arnaud De Kanel

Ennemi public numéro un des Français après ses chambrages à répétition à l'encontre des Bleus et surtout de Kylian Mbappé, Emiliano Martinez ne cesse de faire parler de lui. Le compatriote de Leo Messi a agacé par son comportement jusque dans les plus hautes instances du football qui seraient décidées à entamer une folle révolution.

Plus d'un mois après la finale de la Coupe du monde perdue par l'équipe de France, personne n'a oublié Emiliano Martinez. Irrespectueux au possible lors de la célébration du titre envers Kylian Mbappé, le portier a laissé un mauvais souvenir de sa personne. Son comportement sur le terrain a également retenu l'attention de l’IFAB, l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du football, qui se tient prête à modifier son règlement.

Mbappé attaqué ? Messi «n'en a rien à foutre» https://t.co/De2p0XsoqO pic.twitter.com/TSDtbxulTs — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

Martinez n'a pas respecté Mbappé

Vainqueur du plus beau trophée de sa carrière, Emiliano Martinez avait exprimé sa joie à sa manière. Peut-être traumatisé, il s'en était pris à Kylian Mbappé à plusieurs répétitions. Chant, poupée à l'effigie de la star du PSG... Limite, comme son comportement sur le terrain qui va entrainer une révolution.

L'IFAB va réagir