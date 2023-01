Zidane, «c’est un monstre»

Arnaud De Kanel

Frères ennemis, Zinédine Zidane et Didier Deschamps font l'actualité du football français ces derniers temps. La relation entre les deux hommes serait très froide, la prolongation longue durée du sélectionneur des Bleus n'arrangeant rien à cela. Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen a donné son point de vue sur cette rivalité.

Il y a de la tension dans l'air entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane. Deux des plus grands palmarès du football français ne cessent d'être comparés depuis les supposés frictions entre eux. Le sélectionneur des Bleus aurait volontairement prolongé son contrat jusqu'en 2026 pour barrer la route à Zinédine Zidane avec qui il ne s'entendrait pas. Une véritable guerre d'égo entre les deux hommes sur laquelle Jérôme Rothen est revenu dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC .

Zidane - Deschamps : il balance sur l’intimité de France 98 https://t.co/eGfHcB9Xy2 pic.twitter.com/MrpVDfUOvm — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

«Zidane est largement au-dessus de Deschamps»

« En termes d'image, Zidane est largement au-dessus de Deschamps et quoi que fasse Didier, il n'arrivera jamais à l'atteindre ou à se mettre à sa hauteur. C’est une certitude. Après au niveau sportif, en tant qu'entraîneur, pour moi il n'y en a pas un plus que haut l’autre. À chaque fois qu’il a entraîné un club, Didier a gagné. C’est la réalité et ça fait de lui un très bon entraîneur et un grand sélectionneur. Il faut respecter ce qu’a remporté Deschampset il a mérité de continuer. Surtout, il a apporté énormément de choses d’un point de vue image et sportive, car l’équipe de France se porte bien. On est, sur les dernières années, la meilleure nation au monde. Il faut respecter, et c’est aussi grâce au travail de Didier Deschamps. Ce qui fait de lui un entraîneur de très très haut niveau, comme Zinedine Zidane », souligne Jérôme Rothen.

«Franchement, c’est un monstre»