Surprise, le PSG envisage de lâcher un crack

Afin d’accroître son temps de jeu, Ayman Kari devrait filer du côté du FC Lorient. Le milieu de 18 ans est promis à un grand avenir, mais cela n’empêcherait pas le PSG d’envisager d’inclure une option d’achat dans son prêt. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs, mais un accord n’est plus très loin.

Si les pépites sont nombreuses au PSG, celles-ci peinent à trouver une place dans l’effectif professionnel, les obligeant souvent à plier bagage pour obtenir du temps de jeu ailleurs. Cela devrait notamment être le cas d’Ayman Kari, grand espoir du centre de formation parisien pisté par le FC Lorient. Un prêt est à l’étude entre les deux clubs, mais une surprise serait à l’ordre du jour dans ce dossier.

Une option d’achat pour Ayman Kari ?

En effet, alors que l’on pensait que le PSG ne souhaitait pas inclure d’option d’achat dans le prêt d’Ayman Kari afin de garder la mainmise sur lui, L’Equipe révèle ce lundi que les dirigeants parisiens et lorientais discutent désormais d'une opération incluant une option d'achat.

Accord imminent ?

Aucun accord n’a encore été trouvé entre le PSG et le FC Lorient, mais le dossier avance dans le bon sens. Le milieu de 18 ans attend que tout soit réglé et devrait passer sa visite médicale ce lundi. Reste à voir si son prêt comportera bel et bien une option d’achat...