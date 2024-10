Le fils d’un buteur star va recaler la France ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui chroniqueur au sein de La Chaîne L'Equipe, Djibril Cissé a vu son fils faire ses débuts en professionnel, en quatrième division anglais. Âgé de 18 ans, Cassius Cissé a encore un long chemin à parcourir avant de marcher sur les pas de son père. En revanche, pas sûr qu'il décide d'opter pour la sélection française en raison de ses nombreuses origines.

Un nom bien connu a mis la puce à l’oreille de nombreux fans anglais, notamment de Liverpool. A 18 ans, un certain Cassius Cissé a fait ses grands débuts professionnels avec Notts County FC face à Northampton en quatrième division. Il n’est nul autre que le fils de Djibril Cissé, ancien international français et passé par Liverpool, Sunderland et les Queens Park Rangers au cours de sa carrière.

Cissé aura un choix à faire

Cassius Cissé vient tout juste d’écrire les premières pages de son histoire. Les interrogations autour de sa nationalité sportive sont encore lointaines, mais pourraient devenir un vrai sujet puisque le joueur est susceptible de jouer pour cinq sélections comme l’avait expliqué son père en novembre 2023.

Il a l'embarras du choix

« Il a plusieurs nationalités, sa mère est Galloise, lui-même est né en Angleterre, son père que je suis est Français d'origine ivoirienne, son grand-père Mangué Cissé est Guinéen. Il a vraiment une palette de choix. Il choisira la sélection qui lui conviendra » avait confié Djibril Cissé. Cassius détient la clé de son destin.