Le clan Mbappé se lance dans un projet à 22M€

L'entourage de Kylian Mbappé continue de s'implanter dans le football français. Selon les informations dévoilées par le chroniqueur Daniel Riolo, le clan de l'international français souhaiterait racheter le Stade Malherbe de Caen, sixième de Ligue 2 la saison dernière. La somme pour racheter la formation a été annoncée par un site spécialisé ce vendredi.

Depuis l’éclosion de Kylian Mbappé, sa famille s’est faite une place importante dans le football français. Dernièrement, sa mère a ouvert une agence de conseil pour footballeurs. Mais ce n’est pas suffisant pour cette famille, qui souhaite racheter un club solidement implanté en Ligue 2.

La famille Mbappé va débarquer en Ligue 2 ?

A en croire les informations de Daniel Riolo, le SM de Caen est dans le viseur de la famille Mbappé. « Ils veulent racheter le club de Caen... Ils veulent se multiplier façon entreprise américaine. On a un joueur qui est une star, un autre pas star qui est à Lille, on veut un club de foot à nous, on veut une agence d'agents... Personnellement je m’en fous. Mais j’ai été très étonné quand j’ai su ça » a-t-il confié au micro de l’After Foot.

Le prix est fixé

Mais à combien est estimée cette opération ? Comme indiqué par le site économique Sportune, le club est valorisé entre 22 et 23M€. 99,7% des parts est retenu par l’homme d’affaires français Pierre-Antoine Capton après le départ en mars dernier du fonds d'investissement américain Oaktree.