Mbappé : Un nouveau projet inattendu en préparation ?

Kylian Mbappé et son entourage vivent un été 2024 très agité. L’ancienne star du PSG s’est engagée avec le Real Madrid, tandis que son petit frère Ethan a lui aussi quitté le Parc des Princes pour le LOSC. Mais Daniel Riolo révèle un tout nouveau projet, plus surprenant, amorcé par le clan Mbappé.

L’Euro 2024 est désormais terminé par l’équipe de France et Kylian Mbappé, qui n’a pas du tout réussi à briller avec un seul but inscrit sur penalty au cours de cette compétition. L’attaquant de 25 ans va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur son nouveau challenge au Real Madrid.

Les deux frères Mbappé ont bougé

Son jeune frère, Ethan Mbappé, a lui aussi quitté le PSG en fin de contrat cet été, et il a officialisé ces derniers jours son arrivée au LOSC où il espère donc lancer sa carrière au plus haut niveau. Un été très mouvementé donc pour l’ensemble du clan Mbappé, et ce n’est peut-être pas terminé…

« Ils veulent racheter le club de Caen »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a fait une nouvelle révélation pour le moins inattendue sur l’entourage de Kylian Mbappé et ses nouveaux projets : « Ils veulent racheter le club de Caen... Ils veulent se multiplier façon entreprise américaine. On a un joueur qui est une star, un autre pas star qui est à Lille, on veut un club de foot à nous, on veut une agence d'agents... Personnellement je m’en fous. Mais j’ai été très étonné quand j’ai su ça », a lâché Riolo.