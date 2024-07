Mercato - PSG : Il vend la mèche pour la succession de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG n'a toujours pas trouvé le successeur de Kylian Mbappé, la priorité reste toutefois Khvicha Kvaratskhelia. Néanmoins, les discussions avec Naples semblent au point mort puisque le club italien souhaite absolument conserver son joueur. Et les dernières déclarations de son agent, Mamuka Jugeli, ne devraient pas redonner espoir aux Parisiens.

Cet été, la priorité du PSG concerne toujours la succession de Kylian Mbappé, qui est loin d'être réglée pour le moment. Et pour cause, le club de la capitale n'a recruté que Matvey Safonov jusque-là, et doit désormais accélérer pour densifier son effectif. Dans cette optique, le PSG faire de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité pour son secteur offensif. Mais ce dossier s'annonce très compliqué face à la volonté de Naples de conserver l'international géorgien, déclaré comme intransférable par Antonio Conte.

L'agent de Kvaratskhelia refroidit le PSG

Et même au sein de l'entourage de l'ailier géorgien, on semble s'être fait à l'idée qu'un transfert sera impossible. Ainsi, le journaliste russe Nobel Arustamyan, qui suivi l'équipe de Géorgie à l'Euro, a interrogé Mamuka Jugeli. « Vous avez dit dans une interview que vous regrettiez que Kvara ne participe pas à la Ligue des champions. Qu'allez-vous faire à ce sujet ? », demande le journaliste, dans des propos rapportés par CulturePSG, à l'agent de Khvicha Kvaratskhelia qui répond qu'il « faut gagner le Scudetto ». Un moyen d'annoncer que son joueur reste à Naples. « Je veux gagner le Scudetto. [...] Concernant le contrat, tout dépend du président de Naples. S'il veut vendre Kvara, il le fera. Si Naples dit de rester, le contrat est le contrat, Kvara le renouvellera », ajoute Mamuka Jugeli.

Le PSG dans l'impasse ?

Par conséquent, le PSG semble en grande difficulté dans le dossier Kvaratskhelia et l'entourage du joueur paraît même résigné après avoir pourtant manifesté publiquement son souhait de quitter Naples. Le club de la capitale aurait ainsi lâché 200M€ pour s'attacher les services du Géorgien ainsi que de son coéquipier Victor Osimhen. Mais seul le Nigérian semble disposer d'un bon de sortie cet été.