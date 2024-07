Lamine Yamal - Transferts : La décision à 200M€ du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré à l’Euro 2024 avec l’Espagne, Lamine Yamal a marqué les esprits du haut de ses 17 ans, pour le plus grand plaisir du FC Barcelone, parvenant à un accord avec sa pépite la saison dernière pour une prolongation. De quoi lui permettre de repousser les prétendants, à commencer par le Paris Saint-Germain.

Ces derniers mois, Lamine Yamal a battu tous les records de précocité avec le FC Barcelone puis l’Espagne, lui qui a fêté ses 17 ans à la veille de la finale de l’Euro 2024 remportée contre l’Angleterre (2-1). Une compétition dans laquelle l’ailier a brillé en finissant meilleur jeune. Chez les Blaugrana, on savoure l’éclosion de la pépite qui a prolongé en octobre dernier jusqu’en 2026 avec une clause libératoire d’un milliard d’euros. De quoi repousser les prétendants, et notamment le PSG.

Le PSG n’ira pas sur Lamine Yamal

A la recherche d’un remplaçant pour Kylian Mbappé, le PSG a été annoncé sur les traces de Lamine Yamal avant l’Euro, mais la piste n’a pas plus loin compte tenu de sa complexité. Ce jeudi, le quotidien Marca explique la formation parisienne ne lâcherait pas les quelque 200M€ évoqués ces dernières semaines par la presse espagnole pour le transfert de Lamine Yamal.

« Tout ça, c'est de la pub, de la com’ »

Il y a quelques jours, Daniel Riolo avait été clair sur les rumeurs envoyant le crack du Barça vers le PSG. « Non, ils ne font plus ça, lâchait-il dans l’After Foot. Le PSG ne fait plus ces dépenses, ce sont des rumeurs bêtes ! ». De son côté, Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol à RMC, avait une idée sur l’origine de ces bruits : « Laporta, comme tous les présidents de club a toujours des relais dans tous les médias. Il a peut-être voulu laisser entendre que ‘on nous a proposé 250M€ et tout, mais nous on le garde et on a les moyens de le garder’. Tout ça, c'est de la pub, de la com’ ».