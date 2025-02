Il annonce les «meilleurs du monde» au PSG

Alexis Brunet

De match en match, le PSG semble clairement monter en intensité et il fait de nouveau peur en Europe. Le club de la capitale se montre particulièrement décisif en attaque, mais il possède également des très bons éléments sur d’autres lignes. C’est notamment le cas dans l’entrejeu où Vitinha et João Neves font partie des meilleurs milieux de terrain du monde selon certains.

Mercredi soir, le PSG recevait le Stade Brestois en barrage retour de Ligue des champions. Déjà victorieux à l’aller en Bretagne, les Parisiens n’ont pas fait dans le détail au Parc des princes en s’imposant 7-0. Une prestation collective de haute volée où certains joueurs ont brillé.

Vitinha homme du match face à Brest

Le PSG a donc réalisé un festival offensif face à Brest et tous les attaquants du club de la capitale ont brillé. Les milieux ont également apporté leur pierre à l’édifice, à l’image de Vitinha qui y est allé de son but. Le Portugais a rayonné et il a par conséquent été élu homme du match.

« Vitinha est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde »

Vitinha est l’une des pièces maîtresses du PSG de Luis Enrique, mais son compatriote João Neves joue aussi un grand rôle dans les bonnes performances parisiennes. Selon le journaliste espagnol Andres Onrubia, interrogé par Sport, les deux milieux de terrain sont tout simplement les meilleurs du monde dans leur catégorie. « Je pense que Joao Neves est encore meilleur que Vitinha. Pour moi, Vitinha est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, mais en termes d'importance et de volume de jeu, je dirais que Joao Neves est encore plus important que Vitinha dans le système du PSG. »