FC Nantes : Une catastrophe financière se prépare ?

Co-diffuseur de la Ligue 1 avec DAZN, beIN Sports n’a toujours pas versé la première traite qui aurait dû être transférée aux clubs le 30 août, de quoi provoquer la colère de certaines formations. L’OL et le Havre ont été les premiers à se révolter et pourraient être rejoints par le FC Nantes, dans le rouge financièrement. Et qui pourrait bien se retrouver dans une situation catastrophique si rien ne change.

La crise des droits TV a plongé le football français dans une situation compliquée sur le plan financier. C’est notamment le cas du côté du FC Nantes comme le révélait dernièrement Waldemar Kita. « Entre 35 et 40 M€ à remettre sur la saison, sinon on dépose le bilan, affirmait le président nantais à L'Equipe. J'ai déjà réinvesti 10 M€ sur ces deux derniers mois. Le problème, c'est qu'on a mis tous les clubs devant le fait accompli ». Un discours inquiétant pour l'avenir des Canaris.

«Retenu en otage», un joueur du FC Nantes dénonce un scandale https://t.co/Q7yNiTGLXG pic.twitter.com/tvAbLnqhx5 — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

beIN Sports n’a toujours pas payé

Co-diffuseur de la Ligue 1 avec DAZN, beIN Sports est notamment dans le collimateur de certains clubs alors que la chaîne n’a toujours pas versé les sommes dues attendues fin août. L’OL a ainsi décidé de mettre en demeure la LFP tandis que Le Havre a fait savoir qu’il ne comptait pas ouvrir les portes du stade Océane à beIN si son équipe devait jouer le samedi à 17h. Le FC Nantes pourrait suivre.

« Il y a peut-être un plan social qui se profile »

« Il paraît qu’à Nantes, ils veulent suivre, a affirmé Daniel Riolo au micro de RMC, dans des propos rapportés par MaLigue2. Tu sais qu’à Nantes, il y a des gens qui commencent à ne pas être payés parmi les salariés ? Il y a peut-être un plan social qui se profile. Les Nantais vont commencer à faire la gueule, eux aussi. » Comme d'autres clubs de Ligue 1, le FC Nantes se rapproche d'une crise.