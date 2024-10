FC Nantes : Apres Benatia, Kombouaré relance la polémique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le corps arbitral vit un début de saison mouvementé. Lors de l'Olympico, Benoît Bastien avait été, publiquement, mis en cause par Mehdi Benatia, l'un des conseillers de Pablo Longoria. Ce dimanche, c'est au tour d'Antoine Kombouaré de critiquer certaines décisions arbitrales. Son équipe, le FC Nantes, a concédé le match nul face à l'ASSE (2-2).

Début de saison délicat pour les arbitres de Ligue 1. Lors du choc entre l’OM et l’OL dimanche dernier, Benoît Bastien avait été vivement critiqué par Mehdi Benatia. Le conseiller sportif de Pablo Longoria n’avait pas apprécié l’expulsion rapide de Leonardo Balerdi. Au micro de DAZN il s’était expliqué sur son coup de gueule intervenu durant la mi-temps.

Benatia en colère

« C'est très grave, moi j'aime dire les choses. Il y a trop de choses que je ne peux pas laisser passer, que le président (Pablo Longoria) ne peut pas laisser passer, tu ne peux pas chaque semaine être là et te dire: ‘c'est quand qu'ils vont nous la faire’, c'est pas possible. Il y a trop de choses douteuses sur la première mi-temps et sur l'ensemble du match. Nous, on est préoccupés quand on voit que c'est M. Bastien qui va nous arbitrer. » avait confié Benatia.

Kombouaré proteste aussi

Ce dimanche, un autre arbitre a été critiqué. Il s’agit d’Abdelatif Kherradji, qui a officialisé durant la rencontre entre Nantes et l’ASSE. Antoine Kombouaré reproche à l’arbitre de ne pas être allé vérifier le contact de Léo Pétrot sur Dehmaine Tabibou. Dans son viseur aussi, l’expulsion de Marcus Coco. « Il m’a dit : “contact, pas faute. Coco n’a pas été insultant, ni agressif. Mais comme il s’est retrouvé face à lui, l’arbitre estime que cela mérite un rouge. Je le trouve très sévère. Il est resté sur sa position. Pas sur la mienne. » a confié le coach du FC Nantes dans des propos rapportés par But Football Club.