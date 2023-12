Surprise, il calme tout le monde avec cette star du Real Madrid

La rédaction

Débarqué au Real Madrid en provenance du Borussia Dortmund cet été, Jude Bellingham, meilleur marqueur du championnat espagnol, n'as pas mis beaucoup de temps à conquérir le cœur des supporters madrilènes. Alors que nombre d'observateurs le voit remporter le Ballon d'or dans un avenir proche, Michael Owen a tenu à tempérer les ardeurs autour du phénomène anglais.

Il est arrivé en grande pompe du côté du Real Madrid cet été. Débarqué à la Maison Blanche en provenance de Dortmund contre un chèque de 103M€, Jude Bellingham a rapidement fait taire les doutes. Auteur de 17 buts en 21 matchs cette saison, le milieu de terrain anglais suscite l'engouement le plus total. À tel point que nombre d'observateurs le voit remporter le Ballon d'or dans un futur proche.

Mercato : Avant Mbappé, un Français a fait galérer le Real Madrid https://t.co/0JPH5uB25T pic.twitter.com/Zl5S2g0f1R — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

«Bellingham ne serait pas automatiquement meilleur que Gerrard, Lampard et Scholes»

Si son talent n'est pas remis en question, Michael Owen a tenu à calmer les ardeurs autour de la star du Real Madrid, indiquant qu'elle a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de rentrer dans l'histoire du football anglais. « Jude Bellingham ne serait pas automatiquement meilleur que Gerrard, Lampard et Scholes s’il remporte la Liga, la Ligue des champions et l’Euro 2024 dès l’année prochaine. Mais il gagnerait le Ballon d’Or ! Ces joueurs l’ont fait pendant des années et des années, et ils n’ont jamais baissé de niveau. Ils ont gagné de nombreux titres et ont également remporté la Ligue des champions » , a-t-il lâché dans un entretien accordé à Boyle Sports .

«Nous ne pouvons pas encore dire qu’il est plus décoré que ces joueurs»