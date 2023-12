Le Real Madrid est frappé par une malédiction

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le Real Madrid a vu ses meilleurs soldats tomber un à un. En effet, le club merengue doit se passer des services de Thibaut Courtois, d'Eder Militao, d'Eduardo Camavinga, de Vinicius Jr, d'Arda Güler et de David Alaba, dont la saison est déjà terminée.

Le Real Madrid est touché par une malédiction. En effet, les grosses blessures s'enchainent au sein du club merengue. Dès les premières semaines de cet exercice 2023-2024, Carlo Ancelotti a vu Thibaut Courtois et Eder Militao se blesser gravement. Et au fil de la saison, de nombreux autres joueurs ont rejoint l'infirmerie du Real Madrid : Luka Modric, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Rodrygo, Jude Bellingham, Kepa Arrizabalaga, Dani Carvajal, Ferland Mendy et Vinicius Jr. Et dernièrement, c'est David Alaba qui a été frappé par une blessure. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, l'international autrichien va être opéré et doit mettre un terme à sa saison.

«Je n'avais jamais eu trois joueurs qui se font les croisés en quatre mois»

Présent en conférence de presse dernièrement, Carlo Ancelotti s'est livré sur la blessure de David Alaba : « Comment va Alaba ? Le Real va recruter un défenseur ? Je n'ai pas parlé avec lui, mais le staff médical parle d'une blessure des ligaments croisés. Nous sommes très tristes... Un autre joueur tombe et je n'avais jamais eu trois joueurs qui se font les croisés en l'espace de quatre mois. C'est incroyable. On ne peut rien faire à part ce qu'on a fait jusqu'à maintenant : le supporter. L'équipe le fait bien, elle se fait et joue bien parce que l'engagement est extraordinaire. C'est la seule manière de faire face aux blessures. Quant au mercato... On va voir ces prochains jours si on peut faire quelque chose ».

«Il sera de retour avant la fin de la saison»