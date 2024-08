Real Madrid : Mbappé vise un départ canon !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a enfin mis la main sur Kylian Mbappé après lui avoir fait la cour pendant des années sans succès probant. Il aura fallu attendre l’expiration de son contrat au PSG pour que le capitaine de l’équipe de France débarque à la Casa Blanca. Et dans le cadre de son éventuelle première sous le maillot merengue en Supercoupe face à l’Atalanta le 14 août, Mbappé a un objectif précis.

Kylian Mbappé a démarré sa nouvelle vie madrilène cette semaine. Certes, l’annonce de son arrivée au Real Madrid a été effectuée le 3 juin dernier et sa présentation au sein d’un Santiago Bernabeu bondé de plus de 80 000 personnes remonte au 16 juillet dernier. Cependant, c’est au cours de cette semaine que Mbappé a effectué ses premières séances d’entraînement avec le reste de l’équipe championne d’Europe et d’Espagne.

Kylian Mbappé se prépare avec l’objectif de la Supercoupe !

Si l’on en croit les informations communiquées par Relevo ces dernières heures, Kylian Mbappé aurait comme premier objectif de participer au choc face à l’Atalanta le 14 août prochain dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Dès sa première apparition en tant que joueur du Real Madrid, le meilleur buteur de l’histoire du PSG pourrait alors rafler son premier trophée. Sa titularisation dépendrait néanmoins exclusivement de sa condition physique et technique puisqu’il n’a que récemment retrouvé le chemin des terrains. Toutefois, quand bien même il ne serait pas aligné dans le onze de départ de Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé finirait pas rentrer en jeu quoi qu’il advienne.

«C'est un titre, mon premier match, ça peut être quelque chose d’unique»

Pour Kylian Mbappé, le but est clair : participer à la fête contre l’Atalanta le 14 août prochain. « La Super Coupe ? C'est un titre, mon premier match, ça peut être quelque chose d'unique. J'ai vraiment hâte d'y être ». a confié la recrue phare estivale du Real Madrid dans des propos rapportés par Madrid Universal.