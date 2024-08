Mbappé envoie un gros message au Real Madrid

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé a fait son premier entraînement avec le Real Madrid mercredi. Il a pu faire la connaissance de quelques joueurs n’ayant pas participé à la tournée américaine comme Jude Bellingham. Le 14 août prochain, le club espagnol jouera son premier match de la saison lors de la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta Bergame. Et Kylian Mbappé voudra jouer.

L’enjeu pour le Real Madrid est désormais d’incorporer le mieux possible Kylian Mbappé. Le numéro 9 madrilène n’a pas pris part à la tournée américaine et n’aura que quelques jours pour découvrir ses coéquipiers à l’entraînement. Malgré tout, Mbappé est un mort de faim et voudra certainement tout faire pour jouer le premier match face à l’Atalanta.

«Il va devoir s’adapter à l’équipe»

Comme relayé par L’Équipe, Carlo Ancelotti avait été interrogé sur la place de Kylian Mbappé dans le onze titulaire du Real Madrid en ce début de saison : « Il va devoir s'adapter à l'équipe mais je suis sûr, compte tenu de son attitude, de sa personnalité, de son implication et de ses grandes qualités, qu'il le fera rapidement. Ça ne me préoccupe pas où il va jouer. Pour moi, le plus important, c'est la mobilité des attaquants parce qu'ils ont 68 mètres de largeur à couvrir. La saison dernière, Vinicius n'a pas joué uniquement ailier gauche, il bougeait. »

«Je jouerai où l’entraîneur me fera jouer»

Au moment de sa présentation, le 16 juillet dernier, Kylian Mbappé avait été interrogé sur le poste qu’il aimerait avoir dans sa nouvelle équipe : « Je jouerai où l'entraîneur me fera jouer. À Paris, j'ai joué aux trois postes. À Monaco également. L'important, c'est être en bonne forme physique. Le poste où je vais jouer, c'est un détail. » En tout cas, L’Équipe révèle que le Bondynois a tout fait pour être prêt physiquement et jouer son premier match dès mercredi. À voir quelle décision prendra Carlo Ancelotti.