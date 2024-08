Le Real Madrid choqué par Mbappé

Jean de Teyssière

Mercredi, Kylian Mbappé a fait son arrivée au Real Madrid pour y disputer son premier entraînement cette saison. Le Bondynois a pu rencontrer quelques uns de ses nouveaux coéquipiers et a aussi fait la connaissance des salariés du club. Ces derniers auraient d’ailleurs été agréablement surpris par la gentillesse du nouveau pensionnaire de Valdebebas.

Kylian Mbappé est arrivé affûté lors de son premier entraînement avec le Real Madrid. Le programme physique du préparateur madrilène Antonio Pintus a été respecté à la lettre par le nouveau numéro 9, pour le plus grand bonheur du staff de Carlo Ancelotti.

Le vestiaire madrilène attendait Mbappé

Dans son édition du jour, L’Équipe révèle que Dani Carvajal, le vice-capitaine du Real Madrid, aurait avoué à Kylian Mbappé qu’il était attendu de pied ferme dans le club espagnol depuis de nombreuses années. Un sentiment partagé par Jude Bellingham, avec qui Mbappé a fait la connaissance ce mercredi.

Les salariés du Real Madrid agréablement surpris par Mbappé

Kylian Mbappé s’est présenté aux salariés du club et ces derniers auraient été très surpris par la gentillesse de leur nouveau collègue. Son attitude, son aisance et surtout sa parfaite maîtrise de l’anglais et de l’espagnol ont été très appréciées par l’ensemble du club madrilène. Pourvu que ça dure, pour le Real Madrid.