Real Madrid : Le clan Ancelotti est déjà impressionné par Mbappé

Jean de Teyssière

Le mercredi 7 août marquera une grande étape dans la carrière de Kylian Mbappé. Il a en effet effectué sa première séance d’entraînement avec le Real Madrid. Il a fait la connaissance de certains de ses nouveaux coéquipiers madrilènes et le staff de Carlo Ancelotti a été très agréablement surpris par sa silhouette affûtée.

Le premier jour du reste de sa carrière. Ce mercredi, Kylian Mbappé a partagé sur ses réseaux sociaux les clichés de sa première séance d’entraînement avec le Real Madrid. On peut l’y voir avec ses coéquipiers français Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy mais aussi avec Jude Bellingham, Dani Carvajal et Federico Valverde. Ces six joueurs avaient aussi été exemptés de tournée américaine et ont fait leur retour à Valdebebas ce mercredi.

Une première séance en salle

La première séance d’entraînement de Kylian Mbappé avec le Real Madrid ne s’est pas déroulée en extérieur. Les 38°C de Madrid ont conduit le staff à privilégier une séance légère en salle de musculation, histoire aussi de voir dans quelle condition les joueurs sont revenus. Au programme donc, selon L’Équipe : une batterie de tests médicaux et physiques puis des exercices de courses, agilité et renforcement musculaire.

Pintus choqué par la silhouette de Mbappé

Après une fin de saison éreintante, Kylian Mbappé était apparu très émoussé et le Real Madrid n’avait pas souhaité qu’il participe à la tournée américaine. Le Bondynois était resté seul, mais Antonio Pintus, le célèbre préparateur physique italien du Real Madrid, lui avait concocté un programme physique personnalisé. Programme suivi à la lettre par Mbappé, qui est arrivé avec une silhouette très élancée, un peu comme à ses débuts avec Monaco. Le Real Madrid souhaitait qu’il retrouve son explosivité qui fait tant de dégâts. Pintus et Ancelotti auraient donc été agréablement surpris par la silhouette affûtée de leur nouveau numéro 9.