Mbappé débarque au Real Madrid, le vestiaire lui fait une grande confidence

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a accueilli un nouveau pensionnaire à Valdebebas : Kylian Mbappé. L’ancien joueur du PSG a effectué son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs et a pu rencontrer certains de ses nouveaux coéquipiers. Dani Carvajal, le vice-capitaine madrilène, lui aurait même avoué que le vestiaire attendait son arrivée depuis longtemps.

Le 16 juillet dernier, Kylian Mbappé était présenté en grandes pompes par le Real Madrid, dans un stade Santiago Bernabeu rempli de 80.000 personnes. Mais le véritable début de sa carrière en tant que joueur du Real Madrid a bien débuté ce mercredi, lors du premier entraînement. En salle, il a fait la connaissance de Jude Bellingham, Dani Carvajal, Federico Valverde et David Alaba. Il a aussi vu ses copains de l’équipe de France : Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy.

Mbappé, comme un poisson dans l’eau

Ce premier entraînement, réalisé dans le gymnase de Valdebebas, a évidemment été photographié et filmé par les équipes de communication du Real Madrid. On peut y voir Kylian Mbappé, tantôt hilare avec Jude Bellingham, tantôt concentré avec Antonio Pintus, le préparateur physique madrilène. L’international français a en tout cas donné l’impression d’être à l’aise dans sa nouvelle équipe.

Carvajal avoue à Mbappé que le Real Madrid l’attendait impatiemment

Les six joueurs présents pour ce retour à l’entraînement ont très bien accueilli le nouvel attaquant. Les autres joueurs de l’effectif sont rentrés mercredi des États-Unis et quelques jours de repos leur ont été accordés. En petit comité donc, L’Équipe révèle que Dani Carvajal aurait révélé à Kylian Mbappé que le vestiaire madrilène souhaitait le voir arriver depuis plusieurs mois. Jude Bellingham l’avait d’ailleurs dit en public, après la finale de la Ligue des Champions remportée en juin dernier contre le Borussia Dortmund (2-0) : « Vous l’avez vu ce soir, la seule petite chose qui nous manque, c’est un 9 efficace. S’il vient, il nous apporterait ça et nous amènerait à un autre niveau. »