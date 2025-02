Real Madrid : L'appel de l'Arabie saoudite !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques mois, Vinicius Junior est la cible d'une offre exceptionnelle de la part de l'Arabie saoudite qui souhaite vraiment attirer dans ses filets le joueur brésilien du Real Madrid. Celui-ci ne s'est pour le moment jamais rapproché de cette idée mais il faut bien avouer que l'offre financière est tentante puisqu'on parle bien d'un milliard d'euros.

Ces dernières années, le football s'est énormément développé en Arabie saoudite et de nombreux joueurs qui ont joué en Europe ont fini par rejoindre cette nouvelle ligue. Mais il s'agit surtout de profils de joueurs qui arrivent à la fin de leur carrière et le pays voudrait attirer dans ses filets un joueur plus jeune et très reconnu à l'internationale. Le profil de Vinicius Jr est très convoité.

Le Real Madrid a trouvé son nouveau Benzema !

➡️ https://t.co/hA6DS9SI1p pic.twitter.com/41tfaR9LAe — le10sport (@le10sport) February 22, 2025

L'Arabie saoudite prête à exploser les compteurs ?

D'après les informations partagées par Relevo, l'Arabie saoudite serait même prête à augmenter son offre pour réussir à convaincre Vinicius Jr de signer. L'aspect économique n'est pas du tout un problème et ce serait une grosse surprise de voir le joueur de 24 ans céder aux avances. Le Brésilien, sous contrat au Real Madrid jusqu'en 2027 pour le moment, permettrait à ce championnat de gagner encore plus en visibilité. Le média espagnol précise que l'Arabie saoudite veut soigner chaque étape pour éviter les erreurs.

Vinicius Jr, une cible de taille

Si l'Arabie saoudite veut mettre la main sur Vinicius Jr, ce n'est pas seulement parce qu'il est aujourd'hui l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Sa notoriété, qui lui a permis de passer tout proche du Ballon d'Or en 2024, pourrait apporter une grande visibilité au pays organisateur de la Coupe du monde 2034. La signature du Brésilien ouvrirait la porte à l'Arabie saoudite à de nombreux autres joueurs des grandes ligues européennes qui pourraient également sauter le pas. Les contacts avec l'entourage de Vinicius sont pour le moment rares mais l'attaquant sait qu'il a cette option devant lui.