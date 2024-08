Real Madrid : Il gâche la fête de Mbappé et vit un «rêve»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant que tout Madrid avait les yeux rivés sur Kylian Mbappé pour sa grande première à Santiago Bernabeu, c'est autre attaquant qui a régalé ses nouveaux supporters, à savoir Endrick. Buteur seulement quelques minutes après son entrée en jeu, le jeune brésilien a éclipsé l'ancienne star du PSG et ne cache pas sa joie d'avoir réussi ses grands débuts dans son nouveau stade.

Dimanche, Kylian Mbappé foulait la pelouse du Santiago Bernabeu pour la première fois avec la tunique madrilène. Le nouveau numéro 9 du Real Madrid était donc très attendu face à Valladolid, mais l'ancienne star du PSG a déçu, ratant de nombreuses occasions. Une sortie décevante pour le capitaine de l'équipe de France qui a été remplacé par Endrick en fin de match, qui faisait également ses débuts dans son nouveau stade.

«Endrick a gâché la fête de Mbappé avec style»

Et le jeune brésilien a quant à lui bien réussi ses débuts à Bernabeu en inscrivant un but seulement 10 minutes après son entrée en jeu. Tomas Roncero, journaliste de AS, a d'ailleurs écrit dans sa chronique qu'Endrick avait bien éclipsé Kylian Mbappé : « Un garçon de 18 ans qui a les jambes de Roberto Carlos et une énorme puissance de course. Un attaquant qui va faire vibrer le Bernabeu, qui a désormais son nouvel enfant chéri. Il a gâché la fête de Mbappé avec style ».

«Je suis très heureux, c’est un rêve qui se réalise»

Endrick s'est d'ailleurs enflammé pour ses grands débuts dans son nouveau stade. « Je suis très heureux, c’est un rêve qui se réalise. J’avais déjà joué ici au Bernabéu avec la sélection brésilienne, j’avais pu marquer un but… mais ce n’était pas avec le Real Madrid. Aujourd’hui, c’était ma première avec le Real Madrid, je suis sans voix, je ne peux que remercier Dieu pour tout ce qui m’arrive (...) Je pense que nous sommes tous heureux, nous avons joué ici devant nos familles. Nous avons gagné 3-0, j’avais ma famille ici et ils savent combien j’ai travaillé et souffert. Ils ont aussi souffert. Les gens me critiquaient et ma famille aussi, ma petite amie aussi. Nous avons tous vécu beaucoup de choses et vivre ce moment est merveilleux », a confié le jeune brésilien au micro de Real Madrid TV. En attendant, Kylian Mbappé doit rapidement redresser la barre.