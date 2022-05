Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema, Mbappé… Une icône du PSG prend parti pour le Ballon d’or !

Publié le 13 mai 2022 à 21h00 par Thomas Bourseau

Alors que Kylian Mbappé fait partie des potentiels lauréats du Ballon d’or et qu’il évolue dans l’ancien club de Ronaldinho, à savoir le PSG, le Brésilien n’a pas caché que Karim Benzema réalisait de grandes choses au Real Madrid pour éventuellement rafler ce trophée individuel suprême.

Vainqueur de la Liga avec le Real Madrid dans laquelle il a joué un rôle primordial dans le sacre des Merengue dans l’élite du football espagnol et demeure l’artisan principal de l’épopée européenne du Real Madrid en Ligue des champions grâce à ses performances contre le PSG, Chelsea et Manchester City en 1/8ème, 1/4 et 1/2 finale de C1. De par son impact dans l’effectif du Real Madrid et ses prestations collectives et individuelles, Karim Benzema mériterait le Ballon d’or selon son coach Carlo Ancelotti et son président Florentino Pérez. En France, Kylian Mbappé affiche lui aussi des statistiques impressionnantes en étant un membre incontournable du PSG. Néanmoins, le numéro 7 du PSG pourrait voir son éventuel futur coéquipier au Real Madrid, à savoir Karim Benzema, lui chiper le Ballon d’or à la fin de la saison.

« Benzema favori pour le Ballon d’or ? Cette saison, les choses marchent très bien pour lui »