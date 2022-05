Foot - Real Madrid

Real Madrid : Même à Barcelone, Karim Benzema fait l’unanimité !

Publié le 8 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Bien que le FC Barcelone soit le rival historique du Real Madrid, Dani Alves a avoué que Karim Benzema avait ses mérites pour le Ballon d’or cette année.

Le Real Madrid pourrait-il voir un autre de ses joueurs remporter le Ballon d’or après Luka Modric et Cristiano Ronaldo ces dernières années ? En course pour la récompense individuelle suprême l’année dernière, Karim Benzema a finalement vu Lionel Messi rafler son septième titre. Cependant, cette saison, Benzema affiche des statistiques encore plus impressionnantes et s’est montré incontournable dans l’épopée du Real Madrid en Ligue des champions et semble s’être mis dans la poche la plupart des observateurs. Un nouveau sacre européen devrait lui permettre de réaliser son rêve d’enfant, à savoir remporter le Ballon d’or selon une star du FC Barcelone, à savoir Dani Alves.

« Il a toutes les chances de gagner, grâce à ce qu'il fait »