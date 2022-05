Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti en rajoute une couche pour Benzema et le Ballon d’or !

Publié le 3 mai 2022 à 17h10 par Thomas Bourseau

À l’instar de son président Florentino Pérez, Carlo Ancelotti a affirmé que pour l’ensemble de l’oeuvre de Karim Benzema au Real Madrid, l’international français devrait bénéficier du Ballon d’or cette année.

Après le sacre du Real Madrid en Liga samedi dernier dans la foulée du succès du club merengue face à l’Espanyol Barcelone (4-0), Florentino Pérez faisait passer le message suivant à propos de l’identité du futur lauréat du Ballon d’or qui selon lui, ne fait plus aucun doute. « Benzema est bon maintenant et depuis qu'il est arrivé ici, il n'y a aucun doute qu'il doit gagner le Ballon d'Or cette année, ils ne peuvent pas le lui enlever » . Le président du Real Madrid a été rejoint par Carlo Ancelotti. Coach des Merengue , Ancelotti a pu voir de près Karim Benzema lors de son premier passage sur le banc madrilène de 2013 à 2015 et depuis son retour à l’été 2021. Et selon le technicien italien, sa régularité devrait être récompensée par le trophée individuel suprême pour un joueur de football.

« Je pense qu'il va le gagner »