Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema bloque un transfert XXL !

Publié le 5 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré le vif intérêt du Real Madrid pour Erling Haaland, le buteur norvégien aurait finalement privilégié un transfert vers Manchester City cet été en raison de la présence de Karim Benzema au sein du club merengue.

Au même titre que Kylian Mbappé qui arrive en fin de contrat avec le PSG et qui semble bien parti pour débarquer libre au Real Madrid, Erling Haaland (21 ans) figure sur les tablettes du club espagnol en vue du prochain mercato estival. Le buteur norvégien du Borussia Dortmund dispose d’une très grosse cote sur le marché européen avec également des intérêts de la part du PSG et de Manchester United, mais à en croire les dernières tendances, c’est Manchester City qui serait bien parti pour rafler la mise avec Haaland. Et pourquoi pas le Real Madrid ?

Haaland refuse le Real à cause de Benzema